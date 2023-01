Cyclisme : "J'ai coché l'étape du Mont Bouquet" lance Thibaut Pinot avant le départ de l'Etoile de Bessèges

Le rendez-vous état fixé à 16h ce mardi dans un hôtel nîmois. Et Thibaut Pinot est arrivé à l'heure, souriant et détendu. A 32 ans et pour sa dernière année dans le monde professionnel, le coureur de la Groupama - FDJ, entamera sa dernière saison dans le Gard. "J'aime bien venir sur l'Etoile de Bessèges. La première fois, c'était en 2012. Je n'ai jamais connu la pluie ici. Puis, le parcours est varié avec l'arrivée au sommet du Mont Bouquet et le chrono à Alès, c'est parfait pour se tester sur la semaine" précise-t-il.

Un stage à Ténérife en Espagne

Le teint légèrement halé, Thibaut Pinot a passé une partie du mois de janvier en stage à Ténérife en Espagne. "Mon état d'esprit est bon et conquérant. J'espère que la forme est bonne également" lâche-t-il. Le Franc-Comtois est donc ambitieux malgré une concurrence redoutable au départ de cette 53e édition de l'Etoile de Bessèges. "J'ai coché l'étape qui arrive au sommet du Mont Bouquet, après pour le classement général, c'est une course assez nerveuse, je ne suis pas là pour prendre tous les risques et tomber, on verra au jour le jour" conclut-il.