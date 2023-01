Cyclisme : "Je séchais les cours pour suivre l'Étoile de Bessèges", le coureur gardois Alexandre Delettre

Pour une fois, Alexandre Delettre (Cofidis) n'aura pas besoin de prendre le train ou l'avion pour rallier le départ d'une course cycliste. Bellegarde, départ de la première étape de la 53e édition de l'Etoile de Bessèges - Tour du Gard, se trouve à neuf kilomètres de son domicile. "Je vis à Manduel où j'ai acheté une maison il y a peu" reconnaît le Gardois d'adoption. Né à Gonesse dans le Val d'Oise, Alexandre Delettre a 14 ans quand il débarque en petite Camargue avec ses parents. "Nous nous sommes installés à Vauvert dans la cité Joliot-Curie. Et je suis allé au lycée Jules Raimu à Nîmes où j'ai obtenu un bac pro maintenance des engins" précise t-il.

ⓘ Publicité

Alexandre Delettre en 2015 lors d'une victoire sur le Tour de Valmorey © Maxppp - RF

Professionnel depuis 2021

Mais c'est loin du Gard qu'Alexandre Delettre se relève sur le vélo. "En 2019, j'ai décroché un CDI dans la région lyonnaise après l'obtention de mon BTS et j'ai rejoint le club amateur de Villefranche-en-Beaujolais. Cette saison-là, j'ai signé une demi-douzaine de victoires" se souvient-il. Deux ans plus tard, il passe professionnel chez Delko. L'aventure dure un an. L'équipe disparait. Mais Alexandre Delettre rebondit vite. "Dans la foulée, Cofidis m'a proposé un contrat de deux ans" affirme-t-il.

60 jours de course en 2022

Sa première saison dans l'équipe nordiste a été dense. "60 jours de course et 28.000 km tout compris" lâche le Gardois. Pas de victoire, mais l'essentiel est ailleurs. "J'ai emmagasiné de l'expérience. Physiquement, je me sens plus à l'aise dans les fins de course par exemple" lâche le coéquipier de Benjamin Thomas, vainqueur de l'Etoile de Bessèges en 2022. Puncheur, le Gardois n'a pas eu souvent la possibilité d'exprimer son talent la saison dernière. "Le plus souvent, je suis plus là pour aider et protéger mes leaders" précise-t-il.

Une préparation hivernale en Espagne

A 25 ans, Alexandre Delettre revient tout juste d'un stage d'une quinzaine de jours à Calpé en Espagne. Et c'est sur le Grand Prix de la Marseillaise qu'il a lancé sa saison dimanche dernier en prenant la 83e place. "J'ai sans doute fait la meilleure préparation de ma carrière. Je pèse 63 kilos. Je suis seulement à un kilo de mon poids de forme" dit-il. Delà à briller sur l'Etoile de Bessèges - Tour du Gard ? "Je l'espère. C'est chez moi. Sur mes terres d'entraînement. La côte de Clarensac, je la connais les yeux fermés. J'apprécie cette course. Quand j'étais adolescent, je séchais les cours pour la suivre sur le bord de la route" conclut-il, tout sourire.

Sauf surprise, Alexandre Delettre, ne sera pas au départ du Tour de France cycliste 2023, en revanche, il pourrait découvrir les routes du Giro en mai prochain.