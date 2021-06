Cyclisme : Jeannie Longo, LA star de la Périgordine à Montignac ce week-end

C'était la star du week-end en Dordogne ! La légende du cyclisme féminin Jeannie Longo était à Montignac ce week-end pour la 10ème édition de la Périgordine, compétition cyclo-sportive. A 62 ans, celle qui fut championne du monde à 13 reprises, y participait pour la toute première fois. Samedi elle a terminé dans les 15 premiers de la course de 70 kilomètres. Elle s'est élancée ce dimanche un peu fatiguée sur la course de 90km.

"C'est une légende"

Quelques minutes avant le départ, Jeannie Longo maillot bleu ciel, cuissard noir et casque sur la tête, est déjà en scelle. Les fans sont là et la cycliste est assaillie par les photos. Lydie, le smartphone dans la main, est venue de Carsac-Aillac : "C’est une fierté de l'avoir prise en photos et fierté de la savoir sur la même course que mon mari" dit-elle le sourire aux lèvres. Fierté également pour Valérie : "C'est la prmeière fois que je la vois moi ! Ca fait plaidsir de la voir ici par chez nous". Cette habitante de Pineuilh en Gironde considère Jeannie Longo comme un modèle : "C'est une légende ! Surtout pour les femmes car le cyclisme c'était autrefois un monde d'hommes !". Jeannie Longo est abordée plusieurs reprises par des fans et certains saluent sa carrière. Malgré une grande timidité la star du vélo apprécie ses moments de partage : "Les gens sont toujours très gentils, ils viennent avec de petits enfants qui n'étaient même pas nés quand j'ai eu mes premiers résultats. C'est toujours très chaleureux" confie la cycliste.

La championne du monde qui devrait enchanter nombreux de ses admirateurs cet été car elle participera à plusieurs courses en France. Jeannie Longo a terminé première des féminines ce dimanche à Montignac.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix