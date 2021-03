Cyclisme : Julian Alaphilippe aimerait tant rééditer l'exploit de 2019 sur Milan-San Remo

La 88e édition de Milan San-Remo s’élancera ce samedi avec trois favoris : Matthieu Van der Poel, Wout Van Aert et bien sûr Alaphilippe et son maillot de champion du monde sur ses épaules et ça change tout. "Déjà c'est le premier monument, c'est une course importante pour moi. Ce Milan San-Remo, c'est un objectif pour les équipes et nous allons donner le maximum pour nous imposer. Après je ne suis pas non plus le favori numéro 1. Je pense que Van Aert et Van der Poel sont ultra-favoris. Après vous pouvez compter sur moi pour avoir de bonnes jambes et de peser sur la course", a prévenu le cycliste berrichon.

Julian Alaphilippe : "Prendre le départ d'une course que j'ai déjà gagné avec en plus le maillot de champion de Monde, c'est vraiment un plaisir et un honneur."

Ce Milan San-Remo est une course particulière pour notre berrichon Julian Alaphilippe. Il y a quatre ans, il était déjà monté sur la troisième marche du podium. C'est en 2019 que Julian frappe un grand coup et remporte Milan San-Rémo. L'an dernier, il avait fini deuxième. Julian Alaphilippe a vraiment hâte de participer à ce monument avec le maillot arc en ciel sur les épaules. Cela va du coup rajouter du prestige à cette course qui n'en manque déjà pas. " Quoi qu'il arrive ce sera une édition que je n'oublierai pas. Prendre le départ d'une course que j'ai déjà gagner avec en plus le maillot de champion du Monde, c'est vraiment un plaisir et un honneur, je vais savourer chaque kilomètres."

Le départ sera donné ce samedi à 9h40 sur la Piazza del Duomo, dans le cœur de Milan. La course sera longue de 299km et les coureurs emprunteront le célèbre Poggio di Sanremo avec ses 3,7 kms à près de 4% de moyenne. L'année dernière, Julian Alaphilippe avait terminé à la 2e place. L'arrivée jugée à San-Remo est prévue aux alentours de 16h - 16h30.