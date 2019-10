Cyclisme: Julian Alaphilippe met un terme à sa saison

Montluçon, France

Il n'y aura pas de 13eme victoire. Julian Alaphilippe ne participera pas aux dernières épreuves de la saison, Milan - Turin ce mercredi et le Tour de Lombardie samedi. Une information annoncée ce mardi par son équipe Deceuninck-QuickStep. Ce n'est pas vraiment une surprise, les championnats du Monde ont montré que le coureur de Montluçon n'avait pas retrouvé son meilleur niveau, il ne sert à rien d'aller faire de la figuration en Italie.

D'autant plus que cette année 2019 restera exceptionnelle pour Julian Alaphilippe. Il a gagné un des cinq monument du cyclisme, Milan - San Remo, de belles classiques comme les Strade Bianche ou la Flèche Wallonne, deux étapes du Tour de France où il a porté le maillot jaune pendant deux semaines. Plus des victoires au tour de San Juan en Argentine, au tour de Colombie ou encore au tour du Pays Basque. Difficile d'espérer mieux.

Julian Alaphilippe s'est expliqué dans le communiqué publié par son équipe : "Je suis vraiment triste d'annoncer que je ne participerai pas à Milan - Turin et au Tour de Lombardie cette semaine et que mon incroyable saison 2019 se termine. Vous savez que j'ai toujours donné le maximum depuis le début de ma saison en Argentine. J'ai travaillé très dur pour essayer d'être au sommet de ma forme pour la troisième fois de l'année mais je sais depuis les championnats du Monde que ma forme ne correspond pas à ce que j'espère. J'aurais vraiment aimé être avec mes coéquipiers en Italie et donner le maximum pour l'équipe mais ce n'est pas possible".

Julian Alaphilippe ajoute qu'il va pouvoir préparer sereinement la saison prochaine. Après une année exceptionnelle, il sera très attendu. Son programme de courses n'est pas encore connu, il est bien trop tôt pour cela. Mais la rumeur annonce un parcours du Tour de France qui pourrait lui convenir, à confirmer mardi prochain avec la présentation de l'édition 2020.