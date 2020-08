Cyclisme: Julian Alaphilippe au révélateur de Milan - San Remo

C'est le premier Monument* et le premier grand rendez-vous de la saison pour Julian Alaphilippe. Le coureur de Montluçon a bien couru avant le confinement, en Amérique du Sud, mais pour lui, 2020 commence vraiment ce samedi. Certes, il a pris le départ des Strade Bianche le week-end dernier, mais il n'a pas pu se tester, la faute à six crevaisons; impossible dans ces conditions de se retrouver en tête de course.

Julian Alaphilippe ne sait donc pas encore s'il est en pleine forme pour lutter avec les meilleurs ou bien s'il doit encore patienter pour être au top. Milan - San Remo n'est pas son objectif principal de cette saison raccourcie mais la Primavera servira de révélateur. Avec 299 kilomètres à parcourir, il faut de toute façon être en très bonne forme pour jouer la gagne. Julian Alaphilippe va pouvoir juger sur les routes du nord de l'Italie de la qualité de ses entraînements post confinement.

Le coureur à battre

Des routes qu'il connaît bien (même si le final cette année a été modifié) puisqu'il a remporté Milan - San Remo l'année dernière, réglant au sprint le petit groupe de coureurs échappés. Il portera donc le dossard numéro 1 au départ et surtout une grande pancarte de favori dans le dos. Julian Alaphilippe sera très surveillé dans le peloton et l'homme à battre pour les autres favoris.

Dans ces conditions, un doublé sur la Via Roma serait une énorme performance mais le coureur de l'équipe Dequeninck - Quick Step a montré l'année dernière qu'il était capable de tous les exploits. Réponse aux alentours de 18 heures. A noter que Julian Alaphilippe ne sera pas le seul coureur auvergnat au départ puisque Florian Vachon, l'autre montluçonnais, sera aligné par son équipe Arkéa-Samsic.

* Les Monuments sont les cinq grandes courses classiques du cyclisme. Par ordre chronologique dans la saison : Milan - San Remo, Tour des Flandres, Paris - Roubaix, Liège - Bastogne - Liège et Tour de Lombardie.