Cyclisme : Julian Alaphilippe contraint de renoncer au Milan-San Remo

Julian Alaphilippe est cloué au lit à cause d'une bronchite, et ne pourra donc pas prendre part à "La Primavera" ce samedi 19 mars, cette course entre les villes italiennes de Milan et San Remo. C'était pourtant l'un de ses principaux objectifs de cette saison.

Milan-San Remo est l'un des cinq monuments du cyclisme. Julian Alaphilippe avait d'ailleurs remporté cette course en 2019.