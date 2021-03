Cyclisme : Julian Alaphilippe espère décrocher sa première victoire de la saison en Italie

Le cycliste berrichon, Julian Alaphilippe, natif de Saint-Amand-Montrond dans le Cher, est l'un des grands favoris de la Strade Bianche ce samedi 6 mars. Le seul Français vainqueur de cette course en 2019 a hâte de monter sur la première marche du podium ; même si il sait aussi Van Der Poel et Van Aert sont de sérieux candidat à la victoire. Notre champion du monde va tout faire pour gagner sa première course de la saison et honorer son maillot arc-en-ciel de champion du monde. "Pour moi, la meilleure façon d'honorer ce maillot c'est de rester fidèle à ma façon de courir. C'est-à-dire faire la même chose quand je suis allé chercher ce maillot de champion du monde, en attaquant en étant très offensif. Depuis le début de saison j'ai certes montré le maillot mais j'aimerai bien concrétiser et gagner une course d'ici peu de temps", a indiqué Julian Alaphilippe.

Julian Alaphilippe : "Je sens que les sensations sont là, j'aimerais concrétiser et gagner une course d'ici peu de temps."

Sur les 184 kilomètres à couvrir autour de Sienne, 63 kilomètres de routes blanches seront empruntées sur onze secteurs différents, dont les plus longs s’approchent de 12 kilomètres. Julian Alaphilippe est-il dans le même état de forme qu'en 2019 ? "Je me sens bien mais je ne suis pas dans les mêmes conditions quand j'ai gagné la Strade Bianche. C'était une très grande période pour moi et j'étais vraiment bien. J'avais un état de confiance incroyable et une condition physique intéressante, c'était vraiment top. Je ne me sens pas comme à cette période en ce moment mais je sens quand même que les sensations sont là", a ajouté Alaphilippe.

Après cette Strade Bianche, Julian Alaphilippe va enchaîner avec Liège-Bastogne-Liège. Il est bien sûr attendu en cette année 2021 sur le tour de France où le Berry sera représenté de belle manière : une arrivée d'étape à Châteauroux le 1er juillet. Et le lendemain, les coureurs s’élanceront de Vierzon en direction du Creusot.