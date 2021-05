Cyclisme : Julian Alaphilippe ne participera pas au Critérium du Dauphiné cette année

Le cycliste berrichon ne figure pas sur la liste de l'équipe Deceuninck-Quickstep pour la course qui démarre ce dimanche 26 mai. Julian Alaphilippe a déjà annoncé, il y a une dizaine de jours, qu'il ne participera pas aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été.

Il ne sera pas sur la ligne de départ du Critérium du Dauphiné. Julian Alaphilippe ne fait pas partie des coureurs sélectionnés par son équipe pour participer à la course qui démarre ce dimanche 30 mai et s'achèvera le 6 juin. La 73ème édition du Critérium du Dauphiné partira du Puy-de-Dôme, direction la Haute-Loire, la Loire, la Drôme puis remontera vers les Alpes pour finir aux Gets.

Dans un message posté sur Twitter, la Deceuninck-Quickstep a dévoilé les coureurs de son équipe qui participeront. Le cycliste berrichon ne figure pas dans la liste. Il y a 10 jours, Julian Alaphilippe a annoncé qu'il ne participerait pas aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Il parlait alors d'une "décision personnelle et mûrement réfléchie". Le natif de Saint-Amand-Montrond doit devenir papa au mois de juin, cela pourrait expliquer sa mise en retrait temporaire des compétitions. Il devrait en revanche bien participer aux prochains championnats du monde.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



