Cyclisme: Julian Alaphilippe ne sera pas au départ du Dauphiné

Il n'y aura pas d'auvergnat dans le peloton dimanche à Issoire pour le départ du Critérium du Dauphiné. Romain Bardet et Rémi Cavagna en termineront avec le Giro, Romain Combaud récupère du Tour des Alpes et du Tour de Hongrie et n'a pas été retenu par le Team DSM et Julian Alaphilippe fera l'impasse.

Le champion du monde ne fait pas partie des sept coureurs de l'équipe Deceuninck-Quickstep annoncée ce mercredi. Le Dauphiné reste l'une des meilleures préparations possibles au Tour de France et semblait idéale pour que Julian Alaphilippe soit au meilleur de sa forme pour la grande boucle. Pour autant, son absence n'est qu'une demi-surprise puisque le coureur de Montluçon a d'autres objectifs pour le début de l'été.

La plus belle émotion

Deceuninck-Quickstep s'est contenté de donner le nom des coureurs retenus pour le Dauphiné, sans expliquer l'absence de Julian Alaphilippe. Qui semble assez simple à deviner puisque sa compagne, Marion Rousse, doit bientôt accoucher. La naissance de leur enfant est prévue pour le mois de juin, c'est d'ailleurs pour cela que Julian Alaphilippe a renoncé à la course des Jeux Olympique, qui aura lieu juste après le Tour. Il veut consacrer du temps à sa famille et profiter de son nouveau né.

C'est probablement pour la même raison que le champion du monde renonce au Dauphiné, pour ne pas rater la naissance de son enfant. D'autant plus que le dernier message de Marion Rousse sur Instagram, posté ce mardi, laisse à penser que le terme approche. Julian Alaphilippe préfère à juste titre l'émotion d'être père pour la première fois à celle de gagner une belle étape, qu'il a déjà souvent connu.