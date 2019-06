Cyclisme : Julian Alaphilippe reste deux ans de plus chez Deceuninck-Quick Step

Le montluçonnais voulait-il faire cela avant d'entamer l'été ? En tout cas, l'annonce a été faite sur son compte Instagram. "L'histoire continue.

Merci à Patrick Lefévère (le manager de l'équipe) _pour la confiance",_a indiqué le sérial gagneur. Le Français de 26 ans a remporté neuf victoires en 2019, dont le Monument Milan-San Remo, est maintenant lié à la structure belge jusqu'en 2021. Il est arrivé en 2014 chez Quick Step.

Le cycliste bourbonnais a précisé dans un communiqué paru le site de la formation belge que sa décision n'avait pas été difficile à prendre. ""C’est l’équipe qui m’a donné l’opportunité de devenir professionnel il y a six ans et où je me sens chez moi. C’est ma deuxième famille et je suis très reconnaissant pour tout le soutien que j’y ai reçu au fil des ans.", explique-t-il.

Son manager, Patrick Lefevere, souligne lui le talent d'Alaphilippe : "il n'est pas seulement un champion mais aussi une personne sympathique et charismatique."

Une participation au Critérium du Dauphiné la semaine prochaine

Le bourbonnais a déjà remporté neuf victoires cette saison, dont la prestigieuse course Milan San Remo. Il devrait participer au Critérium du Dauphiné qui démarre dimanche prochain du Cantal.

Pas d'information sur son salaire n'a été dévoilé. Julian Alaphilippe était courtisé par plusieurs formations, notamment les françaises formations françaises Arkéa-Samsic et Total Direct Energie car il était en fin de contrat.