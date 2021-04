Cyclisme : Julian Alaphilippe prolonge chez Deceuninck Quick Step jusqu'en 2024 !

La fidélité n'a pas de prix. Et Julian Alaphilippe l'a prouvé ce jeudi en annonçant avoir prolongé son contrat de trois ans chez Deceuninck Quick Step. Son bail au sein de la formation belge arrivait à échéance à la fin de cette année 2021. Une perspective qui a évidemment aiguisé l'appétit de plusieurs teams aux moyens financiers capables d'accueillir le champion du monde.

Mais pourquoi changer quand tout va bien ? La priorité du Bourbonnais était donc de poursuivre avec la formation qui lui a permis d'éclore en 2014 et de devenir une des grandes stars du cyclisme mondial. Le futur papa qui fêtera bientôt ses 29 ans n'a jamais eu l'air aussi épanoui. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir toujours faim et de nourrir de grandes ambitions.

Confirmation de Julian Alaphilippe dans un communiqué. "Je suis très heureux de prolonger mon séjour avec l’équipe. C'était la chose logique à faire, et à aucun moment il ne s'est posé la question de faire autre chose. J'ai hâte de continuer avec cette famille et je tiens à dire merci à Patrick et aux sponsors pour la confiance qu'ils ont témoigné au cours de ces huit années et continuent de montrer. C’est incroyable de penser à ce que nous avons accompli ensemble et à tous les beaux souvenirs que nous avons."

Un palmarès XXL

De grands souvenirs avec 30 victoires à la clé, dont quelques monuments planétaires. Comme Milan San Remo (2019), la Flèche Wallonne (2018 et 2019), mais aussi cinq victoires d'étapes sur le Tour de France et de nombreuses journées en jaune. Et pour couronner le tout, le maillot arc-en-ciel de champion du monde l'an dernier.

Une consécration pour Julian Alaphilippe, mais pas un aboutissement. Il en reste encore de belles à aller chercher. A commencer par les classiques ardennaises et flandriennes. L'idole française des foules disputera dès ce dimanche l'Amstel Gold Race, enchaînera mercredi prochain par la Flèche Wallonne et le dimanche suivant avec la doyenne Liège-Bastogne-Liège.