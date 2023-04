Cyclisme : Kevin Vauquelin à défaut de Tour de France participera au Tour d'Espagne

Kevin Vauquelin réalise un excellent début de saison. Le cycliste normand a déjà empoché ses deux premières victoires pour sa deuxième année chez les pros ( Le Tour des Alpes-Maritimes et du Var et le Tour du Jura). Le licencié de l'UC Tilly-Val de Seulles (Calvados) qui fêtera ses 22 ans ce mercredi pouvait prétendre déjà à participer au Tour de France. Son équipe Arkéa Samsic et lui ont préféré jouer la prudence et l**'engagera plutôt sur le Tour d'Espagne** (Du 26 août au 17 septembre)

"C'est une décision prise avec l'équipe, cela a été mûrement réfléchi explique le jeune cycliste. Déjà l'année dernière, j'avais fait une préparation l'année dernière plutôt axée sur la Vuelta. On va donc dire que c'est une préparation que je connais avec des stages en altitude et un programme en conséquence . Et aussi, je me sentais plus de faire le Tour d'Espagne que le Tour de France. C'était aussi dans mon plan de carrière de ne pas griller les étapes. Cela fait des années que je ne les grille pas. Je ne voulais pas tout faire d'un coup en seulement un an et faire le Tour de France juste parce que je marchais bien en début de saison. J'ai préféré rester dans mon plan de carrière et ne pas griller les étapes qu'elles soient physiques ou psychologiques parce qu'un tour de France représente une grosse charge mentale, une grosse pression. Encore plus quand on est français dans une équipe française, quand on voit ma médiatisation en ce moment. C'est une décision mûrement réfléchie pour mon plan de carrière."

"Bien sûr que c'est une décision difficile, poursuit Kévin Vauquelin, c'est le Tour de France. Je le regarde à la télé depuis que je suis tout petit et là j'avais l'occasion de le faire. C'était une décision compliquée mais après je n'ai pas envie de gâcher une participation juste pour le faire tout de suite et ne pas être prêt comme il faut. On voit souvent que la Vuelta est le premier tour pour des jeunes à l'image de Pogacar il y a quelques années. Le mot d'ordre était surtout de ne pas griller les étapes."