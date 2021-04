Cyclisme : l'Ardéchoise 2021 annulée en raison de la crise sanitaire

Pour la 2e année consécutive, l'Ardéchoise n'aura pas lieu cette année. Décision prise par le comité directeur de la célèbre épreuve cyclotouriste ce vendredi soir en raison de la crise sanitaire. L'Ardéchoise 2021 devaiit avoir lieu en format réduit les 18 et 19 juin prochain.

Vitamines et produits 100 % ardéchois sont dévalisés sur les stands de ravitaillements à Mézillac.

C'est une bien triste nouvelle pour les amateurs de cyclotourisme mais aussi pour le secteur économique du département. L'Ardéchoise 2021 est annulée en raison de la crise sanitaire, décision prise ce vendredi soir par le comité directeur de l'association qui organise la célèbre épreuve cyclotouriste. La course est annulée pour la 2e année consécutive, l'édition 2020 n'avait déjà pas pu se dérouler en raison de la pandémie. Voici le communiqué diffusée ce dimanche par les organisateurs :

« Annulation de l’Ardéchoise 2021

Amis cyclistes, amis bénévoles, vous tous amis de l’Ardéchoise,

Réuni vendredi soir en visio-conférence, le Comité Directeur a décidé, à une large majorité, d’annuler l’édition 2021 de l’Ardéchoise.

La déception est grande pour vous comme pour nous, mais notre responsabilité d’organisateurs nous impose de prendre cette douloureuse décision, pour la 2ème année consécutive.

A 2 mois de l’événement, nous constatons que l’amélioration de la situation sanitaire n’est pas au rendez-vous espéré et que les incertitudes sont encore trop importantes.

Malgré tous nos efforts et toutes nos espérances, nous n’aurions pas été capables de vous offrir ce qui fait la saveur de l’Ardéchoise et que vous appréciez tous : les animations dans les villages décorés, les rencontres avec les bénévoles qui vous ont préparé des ravitaillements maison et les sourires des habitants postés au bord des routes.

Sachez que notre motivation reste intacte et que l’équipe d’organisation fera tout pour que l’édition 2022 soit celle de nos retrouvailles.

Nous vous donnons donc rendez-vous pour la 30ème, au cœur des magnifiques paysages ardéchois.

Nous comptons sur vous ! »