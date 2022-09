Cyclisme : l'ascension du Mont-Bouquet au programme de la 53e édition de l'Etoile de Bessèges - Tour du Gard

Quatre étapes en ligne et un contres-la-montre individuel. Le parcours de la 53eme édition cycliste de l'Etoile de Bessèges - Tour du Gard a été présenté ce vendredi matin sur France Bleu Gard Lozère. Cinq jours de courses sont au programme. Du 1er au 5 février 2023. Au total, 656 km seront à parcourir. Parmi les arrivées à ne rater, celle au sommet du Mont-Bouquet le 4 février 2023. L'Etoile de Bessèges - Tour du Gard est l'une des premières courses cyclistes de la saison en Europe. Les meilleures équipes mondiales sont attendues. L'équipe Education EF First et la Groupama-FDJ ont déjà donné leur accord.

"L'arrivée du Mont Bouquet a été un succès d'estime et un succès populaire en 2022, voilà pourquoi il y aura notamment une arrivée d'étape au sommet de l'un des points culminant du Gard - Claudine Fangille, l'organisatrice de l'Etoile de Bessèges

1ere étape : Bellegarde- Bellegarde 160 km

2eme étape : Bagard - Aubais 170 km

3eme étape : Bessèges - Bessèges 169 km

4eme étape : Saint-Christol-les-Alès - Le Mont Bouquet 146 km

5eme étape : Alès - Alès 11 km