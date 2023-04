Cyclisme : l'épreuve Dijon-Auxonne-Dijon cultive la graine de champions

Place au printemps et à l'éclosion des jeunes pousses. Les futurs grands noms du cyclisme français se trouvent en ce dimanche de Pâques sur les routes de Côte-d'Or.

200 coureurs prennent le départ ce dimanche 9 avril de la "Rougeot classique", autrement dit la "Dijon-Auxonne-Dijon" Un parcours de 155 kilomètres qui convient aux puncheurs et aux sprinters. Les concurrents vont s'élancer à 12H30 du vélodrome de Dijon (pour un départ fictif, le top départ sera donné cinq kilomètres plus loin), direction Auxonne, où ils sont attendus vers 13h50, une incursion ensuite dans le Jura, puis retour par Larmarche-sur-Saône, Arc-sur-Tille, Norges-la-Ville et une arrivée à Dijon vers 16H avenue Jean Bertin.

La carte du parcours 2023 (trait en mauve) - SCO Dijon

Un tremplin pour passer pro

L'épreuve attire une vingtaine d'équipes de toute la France, dont le SCO Dijon qui organise cette course. "C'est une course qui plait beaucoup aux 18-25 ans qui veulent devenir professionnels" précise Guillaume Souyris, le directeur sportif du SCO Dijon. "Beaucoup sont là pour jouer la gagne et se faire remarquer, c'est vraiment une épreuve prisée des meilleurs clubs amateurs. Pour notre part, on aligne comme tout le monde une équipe de huit coureurs, et on mise sur nos rouleurs-sprinters comme Justin Ducret ou Léo Kraemer qui sont en forme en ce moment."

La liste des coureurs engagés se trouve sur le site de nos confrères de DirectVélo . L'an dernier, c'est le jeune Pierre Gautherat 19 ans qui avait emporté le Dijon-Auxonne-Dijon. Depuis, le sociétaire du SCO est passé pro chez AG2R et il dispute aujourd'hui son premier Paris- Roubaix !