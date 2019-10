L'UCI (Union Cycliste Internationale) a annoncé ce jeudi matin les équipes retenues pour disputer les épreuves du World Tour l'an prochain. L'équipe bretonne Arkéa Samsic de Barguil, Quintana et Bouhanni n'en fait pas partie.

Cyclisme : l'équipe bretonne Arkéa Samsic non retenue sur le World Tour

Mauvaise nouvelle pour Arkéa Samsic. Ce jeudi matin l'UCI a publié la liste des équipes retenues pour disputer les épreuves du World Tour en 2020, la plus haute "division" du cyclisme internationale qui inclut notamment le Tour de France, la Vuelta et le Giro.

L'ambitieuse équipe bretonne n'a pas été sélectionnée : "C'est une déception oui et non explique le manager général de l'équipe Emmanuel Hubert. Quand on sait que le classement se fait sur les trois dernières années, nous savions qu'avec notre année 2018 où les résultats ont été moins bon, cela serait compliqué".

En attente d'invitation sur les "grands tours"

Comme l'an dernier Arkéa Samsic sera donc de nouveau, en 2020, tributaire d'invitations pour participer aux grandes compétitions comme le Tour de France. "Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué confesse Emmanuel Hubert, mais oui nous bénéficierons d'invitations et j'espère que les organisateurs nous ferons confiance pour les épreuves sur lesquels on postulera".

Avec le recrutement ambitieux de Nairo Quintana et Nacer Bouhanni au côté de Warren Barguil, nul doute qu'Arkéa Samsic a des arguments.