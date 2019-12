Cyclisme : l'équipe nordiste Cofidis intègre le World Tour

L'Union Cycliste Internationale (UCI) vient de le confirmer ce mardi après-midi. La formation nordiste Cofidis fait partie des 18 équipes, dont 3 françaises, qui évolueront l'année prochaine et pour les trois prochaines saisons en World Tour, la première division du cyclisme mondial.

"Pour nous, il s’agit d’un nouveau départ. Notre équipe pour l’année prochaine à fière allure et nous sommes très heureux de réunir sous le même maillot autant de talents désireux de faire briller les couleurs de Cofidis" a déclaré sur le site internet de l'équipe Cédric Vasseur, le manager général.

L'équipe Cofidis s'était préparé au World Tour en recrutant notamment pour 2020 le coureur italien Elia Viviani, champion d'Europe en 2019 et vainqueur d'étape sur les trois grands tours depuis le début de sa carrière.

Avec cette accession au plus niveau du cyclisme mondial, l'équipe Cofidis sera automatiquement au départ des trois grands tours (Tour de France, Tour d'Italie et Tour d'Espagne) et des plus grandes courses du calendrier, comme les classiques du printemps, dont Paris-Roubaix.