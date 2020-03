Cyclisme - L'équipe professionnelle Arkéa-Samsic sur le Tour de Normandie... s'il a lieu

L'équipe professionnelle bretonne Arkéa-Samsic s'aligne sur le Tour de Normandie pour pallier l'annulation des courses italiennes à cause du Coronavirus.

L'annulation des courses italiennes (Srade Bianche, Milan-San Remo, Tirreno Adriatico) à cause du Coronavirus pourrait faire le bonheur des organisateurs du Tour de Normandie si l'épreuve régionale n'est pas, elle aussi, victime des restrictions due au virus. Dans l'hypothèse où la course (23-29 mars) est maintenue, elle accueillera l'équipe professionnelle Arkéa-Samsic. Forcée de trouver des solutions de repli pour faire courir ses cyclistes, la formation bretonne a demandé à participer à la course régionale de deuxième division. Evidemment, elle est la bienvenue !

Toutefois, Arkéa-Samsic ne pourra pas aligner ses meilleurs représentants en Normandie. Nairo Quintana, Nacer Bouhanni et le champion de France Warren Barguil n'ont pas le droit de participer à des courses non-estampillées World Tour. Cependant, deux des meilleurs coureurs normands du peloton international seront sur la ligne de départ : le Valognais Anthony Delaplace, vainqueur de l'édition 2017, et le Flérien Romain Hardy. Les accompagneront Alan Riou, Matis Louvel, Romain Leroux et le Belge Benjamin Declercq.

Il s'agit d'une excellente nouvelle pour Arnaud Anquetil, directeur du Tour de Normandie, qui voit son plateau s'embellir avec l'une des plus belles équipes professionnelles françaises actuelles. Cela dit, l'enthousiasme reste mesuré, la tenue de l'épreuve restant sous la menace d'une annulation en cas de forte propagation de l'épidémie de Coronavirus en Normandie.