Cyclisme : l'équipe savoyarde AG2R La Mondiale au départ mercredi du Tour de Suisse virtuel

On pourrait appeler ça une visio-compétition ! En pleine pandémie de Covid-19, le Tour de Suisse cycliste virtuel débute mercredi. Cinq étapes jusqu'à dimanche, 19 équipes professionnelles au départ avec de grands noms, Julian Alaphilippe, Romain Bardet Vincenzo Nibali ou encore Remco Evenepoel. Tous confinés à la maison devant un écran en train de pédaler sur leur home-trainer connecté. Ça promet !

Le coureur d'AG2R La Mondiale Mikael Cherel à l'entrainement sur son home-trainer connecté - Instagram Mikael Cherel

AG2R La Mondiale engage 3 coureurs par jour

La technologie permet en effet aujourd'hui des simulations très réalistes, à tel point que la compétition sera retransmise et commentée à la télévision tous les jours à 17h10 en clair sur la chaîne L'Equipe. Chaque jour, le parcours retracera fidèlement les derniers kilomètres des étapes du vrai Tour de Suisse annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

Concrètement, chaque équipe aligne trois coureurs par jour et pourra faire tourner. Au sein de la formation savoyarde AG2R La Mondiale, Romain Bardet a répondu présent, ainsi que Pierre Latour, impatient d'en découdre. "On se prend au jeu" explique à France Bleu Pays de Savoie le coureur drômois, "on a l'impression de jouer un peu à la console, on est chacun un petit bonhomme sur l'écran. Selon la pente, le home-trainer connecté se durcit ou s'adoucit. Après c'est juste une question de watts. Ça peut faire quand même vraiment mal, ça pique bien".

Le 5 avril dernier, quelques coureurs du peloton professionnel s'étaient déjà affrontés sur les dernier kilomètres virtuels du Tour des Flandres. C'est le belge Greg Van Avermaet qui s'était imposé.

Les étapes du Tour de Suisse virtuel, départ tous les jours à 17h10