Vendée, France

L'équipe cycliste vendéenne Direct énergie veut voir encore plus haut. Quelques jours après la fin du Tour de France sur lequel elle s'est beaucoup montrée, elle annonce qu'elle va déposer sa candidature pour intégrer le World tour, c'est-à-dire la première division du cyclisme. Elle sera comme assurée de disputer toutes les plus grandes courses et elle ne sera plus obligée d'attendre d'y être invitée par les organisateurs.

Nous projeter dans une nouvelle dimension

"L'heure est effectivement venue de nous projeter dans une nouvelle ambition", explique Xavier Caïtucoli, le PDG de la société de distribution d'énergie qui parraine l'équipe depuis 2016. Direct énergie en est à 14 victoires cette saison, 63 depuis deux ans et demie.

#UCIWT - Le #TeamDirectEnergie va déposer un dossier de candidature à l'@UCI_cycling, afin de passer à l'échelon World Tour dès la saison prochaine !



➡️ Soutenue par @DirectEnergie, l'équipe affirme son ambition 👊🏻#AllezDirectEnergiehttps://t.co/2Ry4OcHOMW — Team Direct Energie (@TeamDEN_fr) August 1, 2018

18 formations font partie du World tour, dont deux françaises : AG2R la mondiale et Groupama-FDJ.