Cyclisme : l’Essor Basque lance la saison amateur avec une 47e édition

C'est le grand jour pour l'Essor Basque. La course cycliste qui ouvre la saison élite amateur. 47e édition cette année de l'épreuve, qui va traverser 50 villes et villages et qui sert d’antichambre au cyclisme professionnel. Un peloton de 190 coureurs, une douzaine de nationalités du monde entier, cinq jours de course repartis sur huit jours et sept "villes étapes" entre l'intérieur et la côte.

La côte, scène du premier week-end de course. Pour débuter, la traditionnelle boucle de 115 km entre Boucau et Tarnos, samedi après-midi. Départ à 14 heures pour les routes vallonnées direction Urt, puis La Bastide-Clairence avant de grimper sur les hauteurs d’Orègue, Bidache et Guiche. Pour conclure par les bords d'Adour et le stade intercommunal de Tarnos un peu aux alentours de 16h45. Dimanche, quatre boucles autour de Cambo les Bains (107 km en tout), en passant par les côtes d'Espelette et la route des crêtes entre Souraïde et Ustaritz. Une étape faite pour les baroudeurs mais qui comme l'année dernière peut aussi se terminer au sprint sur les allées Rostand de Cambo.

Une première pour Saint-Palais

Deux étapes qui en 2021 avait révélé deux futurs cyclistes pro : Marc Brustenga, vainqueur à Boucau, passé de la formation Caja Rural à Trek Segafredo et Sandy Dujardin, qui a rejoint l'équipe Direct Énergie. L’épreuve reprendra le vendredi 11 février avec le Tour de Basse-Navarre et 109 km autour de Saint-Palais par Mauléon, le col d’Osquich, le col de Gamia, le col Iparlatze. Suivi le samedi 12 février de la Ronde du Pays basque, 102 km entre Saint-Jean-le-Vieux et Saint-Jean-Pied-de-Port avec trois passages au col de Gamia.

Cette 47e édition s’achèvera le 13 février par le Trophée de l’Essor, 125 km autour de Mauléon avec quatre tours d’un circuit comportant la montée vers Larrebieu et une dernière boucle par L’Hôpital-Saint-Blaise. Une épreuve à laquelle ne participera pas Maxime Renoux, l'angloy qui a signé cet hiver avec Laboral Kutxa, la filière espoir de l'équipe Euskaltel Euskadi, souffre d'une inflammation du genou et il manquera au moins le premier weekend de l'épreuve cycliste.

Nouveauté de cette édition 2022 de l'Essor : une course féminine, le dimanche 13 février au matin. Ouverte aux cyclistes venues de toute la France, cette épreuve devrait réunir une quarantaine de participantes, sur une distance de 65 km avec un grand tour de Larrebieu puis une nouvelle boucle avec retour à Mauléon via l’Hôpital Saint-Blaise et Chéraute.

Une première pour Foulon

Dorian Foulon, le champion paralympique, qui s'entraîne au pôle espoir d'Urt sera de la partie, parmi les valides. Sous les couleurs de sa nouvelle formation Occitane, qui évolue en Nationale 1 (le plus haut niveau amateur). Avec l'ambition de performer pour disputer les championnats du monde sur piste intégrer l’équipe olympique.