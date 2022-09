Cyclisme : l'étape en Dordogne du Tour du Limousin 2023 reliera Excideuil à Trélissac

La 56e édition en s'élancera le 15 août 2023 de Rilhac Rancon en Haute-Vienne, avant une étape en Dordogne entre Excideuil et Trélissac.

Le départ d'une étape du Tour 2021 entre Agonac et Payzac.

On connaît le parcours du Tour du Limousin 2023. La première étape entre Haute-Vienne et Creuse s'élancera de Rilhac Rancon en Haute-Vienne, avant une deuxième étape périgordine entre Excideuil et Trélissac. Suivra la Corrèze le troisième jour puis une arrivée finale à Limoges.

Le Tour s'élancera le 15 août 2023, pour sa 56e édition. Cette année, c'est l'espagnol Alex Aranburu de la Movistar qui a remporté la 55e édition de la course, avec une étape entre Champcevinel et Ribérac.