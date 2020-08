Cyclisme : le Tour de Savoie Mont-Blanc face au Covid-19

C'est la deuxième course de vélo en France et la première compétition cycliste en pays de Savoie depuis le déconfinement, la 22ème édition du Tour de Savoie Mont-Blanc (du 5 au 8 août) s'élance d'Annemasse ce mercredi. Les organisateurs sont obligés de respecter des mesures sanitaires strictes.

Les passionnés de cyclisme ont le sourire, le Tour de Savoie Mont-Blanc est maintenu. Après avoir obtenu toutes les autorisations de la part des préfectures de Savoie et de Haute-Savoie, les organisateurs sont prêts. Face à la pandémie de Covid-19, il faut bien sûr s'adapter. "Nous exigeons que les coureurs aient des tests contre le Covid-19 à jour, explique Pierre-Maurice Courtade, directeur de la course. L'idée, c'est de leur créer une bulle pour qu'il n'y ait pas de contact physique avec les organisateurs ou avec le public. Hélas, cette année, _ce sera un tour sans selfies et sans autographes._"

150 signaleurs sur les routes

Si les coureurs sont protégés et préservés, il faut également prendre en charge le public pour éviter tout débordement : "On va essayer de contrôler pour qu'il n'y ait pas de public massé au même endroit, mais notre course, ce n'est pas le Tour de France, ou le Critérium du Dauphiné. Si dans un col, on a 500 spectateurs sur une montée de 30 kilomètres, c'est très bien. _Nous allons disposer plus de 150 signaleurs sur les routes à chaque carrefour_, qui serviront de relais d'informations. Des voitures-speakers circuleront pour faire passer des messages sur les gestes barrières." D'autant plus qu'en Haute-Savoie, pour tous rassemblements de 10 personnes, le masque est désormais obligatoire.

à lire aussi Haute-Savoie : le masque désormais obligatoire sur tous les marchés et rassemblements du département

Dans les villes-étapes aussi, il y a du changement : pas d'hôtesses sur le podium, pas de bises et un trophée désinfecté avant d'être remis au vainqueur. Le Tour de Savoie Mont-Blanc a des allures de répétition avant le début du Tour de France fin août. Les organisateurs de la Grande Boucle vont très certainement être attentif au bon déroulement de la course.

Un vivier de talents

Cette année, 18 équipes sont en lice et sur la ligne de départ, le Français Pierre Rolland (Team B&B Hôtels-Vital Concept) venu se mettre en jambes avant la Grande Boucle. Mais c'est bien du côté des jeunes qu'il faudra regarder. En 2017 par exemple, c'est le Colombien Egan Bernal qui l'avait emporté. 2 ans plus tard, il s'impose sur le Tour de France. La prochaine perle du cyclisme mondial se cache peut-être parmi les participants.

Pour le parcours officiel : le site internet du Tour de Savoie Mont-Blanc.