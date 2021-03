Cyclisme : la 25e Route Adélie de Vitré se tiendra le 1er octobre prochain

Ce jeudi, l'Union Cycliste Internationale a validé la date du 1er octobre 2021 pour la 25e édition de la Route Adélie de Vitré. Initialement programmée le 2 avril, la manche de la Coupe de France FDJ devait être reportée en raison des conditions sanitaires.

à lire aussi Cyclisme : l'édition 2021 de la Route Adélie de Vitré reportée

L'organisateur de l'épreuve Alain Ramir est heureux de voir la date soumise à l'UCI acceptée par l'instance : "La validation du report de la Route Adélie de Vitré au vendredi 1er Octobre 2021 est pour nous, comité organisateur, un réel soulagement. Je remercie très sincèrement la Ligue Nationale de Cyclisme et l’UCI pour cet accord et notre intégration dans la deuxième partie du calendrier international. Cela nous donne six mois pour préparer notre 25ème édition dans des conditions, je l’espère, un peu plus proches de la normale."

Les deux autres manches de la Coupe de France FD, le Grand Prix de Denain et la Classic Loire-Atlantique, se tiendront respectivement les 21 septembre et 2 octobre 2021.