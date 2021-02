Cyclisme : la 9e édition de la classsique Le Poinçonnet-Panazol/Limoges aura lieu le 13 mars

C’est un rendez-vous que les amateurs de cyclisme ne vont certainement pas manquer : la 9e édition de la classique Le Poinçonnet-Panazol/Limoges Métropole, organisé par le Tour du Limousin, aura lieu le samedi 13 mars prochain. L’épreuve inscrite au calendrier Élite Nationale de la Fédération Française de Cyclisme traversera l'Indre, la Creuse et la Haute-Vienne.

Une course de 159,8 km avec plusieurs difficultés au programme telles que les côtes de Saint-Goussaud (4,3 km à 5,2%) et Saint-Just-le-Martel (2,4 km à 5,3%), placées respectivement à 62 et 29 kilomètres de l’arrivée. Après un premier passage sur la ligne à Panazol, un circuit final de 18,6 kilomètres sera proposé aux coureurs.

Le profil de l'étape

Le profil de l'Etape - Tour du Limousin Organisation

Pas moins de deux cents coureurs sont attendus pour cette 9e édition avec notamment une importante participation d’équipes de Nationale 1. Pour voir et encourager les coureurs, le public devra se positionner le long du parcours, puisque seules les personnes de l’organisation ou accréditées pour l’évènement, seront autorisées sur les lieux de départ et d’arrivée.

Le tracé de l'épreuve

Où et à quelle heure pourra-t-on voir les coureurs ?