Cyclisme - La Barguilmania arrive au Critérium de Lisieux !

Attention phénomène en marche ! Le chouchou du public sur le Tour de France débarque ce mardi à Lisieux, pour le traditionnel premier Critérium d'après tour. Le breton Warren Barguil va pouvoir étrenner son maillot de meilleur grimpeur, mais aussi et surtout, sa toute nouvelle cote de popularité.

"Après avoir connu la Virenquemania et la Voecklermania, j'ai l'impression que nous allons assister à la naissance de la Barguilmania à Lisieux" se délecte le président du Vélo Club de Lisieux et maire de la ville, Bernard Aubril. Warren Barguil, blessé cet hiver, séduit par son panache. Le morbihannais a en effet séduit le public en s'imposant sur 2 étapes du Tour de France et non des moindres : le 14 juillet, jour de la Fête Nationale, à Fois et quelques jours plus tard en solitaire dans la mythique montée de la côte de l'Izoard. Sans oublier bien sûr, le fameux maillot à pois remporté aussi à leur époque par Richard Virenque et Thomas Voeckler.

Calmejane, Démare, Gallopin et Moinard seront également au départ

2 autres vainqueurs d'étapes sur le dernier Tour de France seront également au départ : Arnaud Démare et Lilian Calmejane, sans oublier d'autres grands noms du cyclisme comme Tony Gallopin ou le normand Amaël Moinard (Malheureusement Romain Bardet, vainqueur en 2016, sera absent cette année). Des stars du cyclisme qu'on peut approcher de près dans la cité augeronne. "Pendant le Tour de France, et c'est normal, les coureurs sont un peu confinés. Le public est un peu frustré durant ces 3 semaines. A Lisieux, on retrouve un contact direct. Il ne faut pas l'oublier, le cyclisme doit rester une grande fête populaire" rappelle Bernard Aubril. Le départ de la 36ème édition du Critérium aura lieu dès 14 heures ce mardi avec les courses des amateurs. Les professionnels (le peloton sera composé de 26 coureurs) s'élanceront eux à 20h30 dans les rues de la ville pour un peu plus de 2 heures de course sur un circuit de 2,9 kilomètres.