Cyclisme: la Britannique Elizabeth Deignan remporte le premier Paris-Roubaix féminin

La Britannique Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo) a remporté ce samedi après-midi la première édition féminine de Paris-Roubaix, cette course mythique du Nord, d'abord prévue à l'automne 2020 puis reportée en raison de la pandémie.

Elisabeth "Lizzie" Deignan, 32 ans, s'est imposée en solitaire après s'être échappée à 82 kilomètres de la ligne pour finalement devancer de plus d'une minute la Néerlandaise Marianne Vos et l'Italienne Elisa Longo Borghini, après 116,5 kilomètres de course dont 29 km sur des pavés.