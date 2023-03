Cyclisme : la dernière édition du Grand Prix de Denain fait débat dans le peloton

C'est un changement qui paraît minime sur le papier. Le nombre de secteurs pavés n'avait pas changé cette année par rapport à l'an passé : 12. Leur kilométrage total non plus n'avait pas changé : 22 kilomètres. Mais cette année, les coureurs ont enchainé ces 12 secteurs dans une ultime boucle alors qu'en 2022, ils étaient passés à deux reprises sur une boucle comprenant 6 secteurs pavés. "On s'était rendu compte qu'au premier passage, il ne s'était pas passé grand chose, expliquait avant la course l'organisateur Dominique Serrano. C'était plus un tour d'observation. il y avait aussi entre les deux boucles une longue distance sans pavés, ce qui permettait des regroupements".

Trop dangereux ?

Plus que jamais, le Grand Prix de Denain a fait office de mini-Paris-Roubaix. Ce qui n'a pas du tout plu à Alain Deloeuil, directeur sportif chez Cofidis : "Il y a eu un nombre incalculable de chutes, c'est impressionnant. Le dernier secteur, j'en parle pas, c'était vraiment catastrophique avec les motos et les coureurs par terre. C'était un petit peu au bonheur la chance. Quand on fait çà sur Paris-Roubaix, on sait ce qui nous attend mais là... c'est des amis les organisateurs mais pour moi çà va trop loin".

Nombre de spectateurs ont trouvé au contraire la course plus animée encore qu'à son habitude avec de nombreuses cassures au fil de la course dans le peloton puis ce qu'il en restait. Il y a eu aussi de très nombreuses chutes avec des images impressionnantes comme ce cintre cassé pour Hugo Hofstetter, à deux reprises !

Autre image spectaculaire ce tout droit réalisé par le coureur belge Stan Dewulf (AG2R) dans un tas de fumier.

Le Picard Rudy Barbier a fait partie des malchanceux du jour avec deux chutes dont l'une lui a valu un passage dans la soirée à l'hôpital de Denain. Il est tombé suite à la chute dans un secteur d'un coureur devant lui, il s'est alors entaillé la jambe avec le frein à disque de ce concurrent : "Pour moi, les deux derniers secteurs sont clairement de trop, estime le coureur de l'équipe Saint Michel-Mavic. On a subi beaucoup de chutes dans le final, c'était même plus du spectacle. L'organisation va en tirer les enseignements mais ils ont essayé quelque chose, il fait pas leur jeter la pierre".

Le président du comité d'organisation, Dominique Serrano, reconnaît que les secteurs pouvaient être piégeux avec certains extrêmement secs et d'autres plus humides car bordés de végétation : "si les coureurs étaient partis sur un parcours humide, ils auraient pu oeuvrer en conséquence tandis que là on a eu 11 secteurs très très secs et le 12ème malheuresement où il y avait de la boue". L'organisateur promet d'écouter les équipes et les coureurs et de procéder à d'éventuels changements pour la prochaine édition.