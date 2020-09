Tour de France 2020 : Hugo Hofstetter le cycliste alsacien qui marque le début de l'épreuve

View this post on Instagram

J-1 avant de débuter la plus grande course du monde @letourdefrance toutes les félicitations que je reçois, juste pour y être je te les dois. Dans l’ombre mais réalisant tant de chose pour que j’y sois, je sais que tu crois en moi c’est ce qui me rend plus fort quand je suis sans toi. Je sais que tu sais que tu vis pour moi et je ne pourrai jamais assez de remercier pour ça. Je vais donner le maximum pour te faire vibrer même si je ne suis pas là crois moi ! ❤️ je t’aime