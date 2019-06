Cyclisme : la franc-comtoise Jade Wiel remporte son premier titre de championne de France sur route

La Haye-Fouassière, France

Un premier titre pour une première chez les pros. Jade Weil, la coureuse de la FDJ s'est imposé samedi au sprint à la Haye Fouassière en Loire-Atlantique. Elle remporte ainsi son premier titre de championne de France sur route. Elle a devancé au sprint la championne de France en titre, Aude Biannic.

" C'est sur que quand on prend le départ de cette course on rêve de gagner [...] je me suis dis que c'était impossible et puis en fait tout s'est passé à merveille. J'ai saisi ma chance. C'est magique", déclare la jeune coureuse à l'issue de la course. Jade Weil qui a eu le droit a des félicitations de Thibaut Pinot.

Le coureur Groupama FDJ s'élancera à son tour, au championnat de France, ce dimanche, à 10 h 30 sur 252 kilomètres de course, à une semaine du début du Tour de France.