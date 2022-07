Cyclisme : la Girondine India Grangier au départ du premier Tour de France féminin

La première édition du Tour de France Femmes s'élance ce dimanche 24 juillet à Paris, depuis les Champs Elysées. Parmi les coureuses engagées figure la Girondine India Grangier, coureuse du Stade Rochelais Charente-Maritime, et originaire de Bazas

C'est un tournant historique dans l'histoire du cyclisme féminin. La première édition du Tour de France Femmes s'élance ce dimanche 24 juillet à Paris, sur les pavés des Champs Elysées. Au programme : huit étapes et 1029 kilomètres à parcourir, sans jour de repos, jusqu'à l'arrivée au sommet de la Super Planche des Belles Filles, le 31 juillet prochain.

24 équipes sont en lice, soit près de 150 coureuses engagées au total sur cette grande boucle. Et parmi elles : une Girondine de 22 ans, originaire de Bazas. India Grangier va vivre cette première édition du Tour de France féminin, sous le maillot du Stade Rochelais Charente-Maritime.

Quelques jours avant le départ, dans le salon familial à Bazas où India Grangier a grandi, la télévision vibre au rythme du Tour de France masculin. Désormais, c’est bien elle, qui va s'élancer sur la grande Boucle : "On avait toujours envie qu’il y ait la même chose pour les filles, quand on voyait les hommes à la télévision. Mais je ne pensais pas que ça serait réalisable. Quand il l’ont annoncé, j’avais juste envie d’en faire partie ".

Eviter la chute

India a commencé le cyclisme un peu par hasard, en allant chercher son frère, inscrit au vélo club de Langon : "L’entraîneur m’a dit de revenir à vélo. Je l’ai fait un peu à contrecœur au début. Puis j’ai accroché ". Depuis, la jeune femme a enchaîné les compétitions, et les succès ! Dans sa chambre d’enfant, une vitrine déborde de trophées. Certains événements ont marqué sa jeune carrière : sa victoire lors des championnats de France Espoirs 2021. Mais aussi, une grave chute en 2016...

Je suis tombée dans un sprint. J’ai pris le trottoir dans la figure. J’ai fait un petit tour en hélicoptère. Le plus dur, c’était mentalement. J’avais du mal à faire abstraction de cette chute, même si je suis remontée dès que j’ai pu. Pendant un an, j’ai galéré dans les pelotons.

La première étape du Tour s'annonce particulièrement périlleuse pour les coureuses. "A Paris, c'est en ville. On va rouler vite, sur les pavés. On sera assez regroupées. Tout peut arriver. Je me sentirais mieux dans les Vosges, dans les ballons".

Dans le monde du cyclisme, India Grangier a deux modèles : le Belge Wout van Aert, chez les hommes, et la Britannique Elizabeth Deignan, chez les femmes. "Elle a gagné le Paris-Roubaix l’an dernier après sa première grossesse. Elle m’inspire beaucoup". Pour le moment, India tente de combiner sa vie d’athlète de haut niveau, avec ses études, en école de commerce à Nice. L’agenda est bien rempli.

A l'attaque sur le Tour

Réservée dans la vie, elle affectionne les étapes où la sélection se fait "par l’arrière", "à la pédale". Elle s'embarque rarement dans des échappées risquées. La jeune femme préfère résister dans les côtes raides. Mais sur le Tour, avec ses coéquipières, elle compte bien jouer devant. "On a pour objectif avec l’équipe, d’être offensives, de montrer le maillot et de prendre des échappées."

Pour une première expérience sur le Tour, India espère terminer la grande boucle, et si possible avec une place d'honneur au classement. "Je ne m’imagine pas lever les bras en haut de la Planche des Belles Filles. Il faut être ambitieux, mais aussi réaliste. Mais un jour, pourquoi pas avoir cette ambition ! J’ai 22 ans. J’ai encore le temps d’évoluer et de faire grandir mes rêves."