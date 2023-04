Cyclisme : la Gislard 2023 annulée, après une chute importante dans le peloton

La Gislard 2023 n'aura pas de vainqueur cette année, à Saint-Sauveur-Lendelin (Manche), près de Coutances. Dimanche 16 avril, une chute importante est survenue dans le peloton, à moins de 15 kilomètres de l'arrivée, faisant au moins 5 blessés. La course cycliste amateure a donc été suspendue dans un premier temps, puis les organisateurs ont décidé de l'annuler.

ⓘ Publicité

4 ambulances et 13 sapeurs-pompiers se sont rendus sur place vers 16h30, au lieu-dit de la Fouquerie : ils ont pris en charge les 5 coureurs cyclistes blessés. 4 d'entre eux, âgés de 20 à 25 ans, ont été blessés légèrement et transportés au centre hospitalier de Coutances.

5 coureurs blessés dans la chute

"Ils n'ont pas tous été blessés de manière grave, mais parmi les blessures, il y a eu quand même un nez cassé, une blessure à la clavicule", explique Mickaël Lemardelé, directeur de course pour la Gislard et la Gainsbarre, course qui s'est tenue à Portbail (Manche) samedi 15 avril. "Je pense qu'après avoir évidemment pris en charge les coureurs blessés, on aurait pu repartir, mais c'était la volonté de plusieurs autres coureurs et directeurs sportifs de ne pas continuer la course, donc nous avons pris la décision de l'annuler", conclut-il.

C'était la 23e édition de cette course cycliste autour de Saint-Sauveur-Lendelin, une course amateure organisée depuis 1998.