Bernard Hinault inaugure une nouvelle section pour les meilleurs jeunes cyclistes de l'Indre

Sept clubs de l'Indre ont donné leur accord pour que les meilleurs juniors puissent rejoindre cette nouvelle structure, U19 Formation Fenioux 36. Ces jeunes vont donc fréquenter ce nouveau club. C'est l'ancien champion de France Nicolas Dubois (ancien directeur sportif de l'UC Châteauroux en 2006) et Éric Hervouet, président de l'association "Sport en grand" qui supporte la nouvelle structure, qui ont eu cette idée.

Éric Hervouet Président de sport en grand présente le nouveau maillot U19 Formation Fenioux 36

Ces deux passionnés de cyclisme ont dressé un constat : les écoles de cyclisme fonctionnent bien jusqu'aux niveaux des minimes et cadets. Mais en revanche, les juniors quittent le département dès qu'ils deviennent espoirs. Ils partent vers des clubs plus huppés en division nationale, souvent vers Orléans. "Notre objectif est de mettre en place un parcours de formation qui se poursuit après les cadets. L'objectif est de conserver dans leurs club respectif ces coureurs en devenir le plus longtemps possible et du même coup que l'on continue à les former pour qu'ils puissent aller pourquoi pas à l'échelon supérieur car le fossé entre juniors et espoirs est énorme", précise Éric Hervouet.

Bernard Hinault était présent aux laboratoires Fenioux ce samedi. Il a fait part de son sentiment concernant nos futurs pépites. Il apprécie énormément Julian Alaphilippe. "Quand je l'ai vu sortir cette année au Tour de France à Landerneau, à 1,7km de l'arrivée je me suis dit, ce n'est pas possible il ne peut pas aller jusqu'à la ligne d'arrivée. On aurait presque la larme à l'œil quand on voit ça ! Mais maintenant ce n'est pas être méchant avec les autres. A certains, on leur fait croire qu'un jour ils gagneront le Tour et ce n'est pas vrai. Si quelqu'un est capable de me dire que l'un de nos coureurs Français va gagner le tour. Je ne vais pas dire que je vais me faire curé mais je me paye des prunes." Surnommé le Blaireau, le menhir Breton ou encore le patron, le quintuple vainqueur de la plus belle course du Monde a de beaux jours devant lui. Il continue à faire du vélo dans sa Bretagne natale mais il avoue maintenant enfourcher son vélo non pas en hiver comme en ce moment mais dès que le soleil est de retour.