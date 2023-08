Cyclisme : la Polynormande 2023, une mise en jambes pour les bénévoles avant les Championnats de France

La 43e édition de la Polynormande s'élancera vers 13h d'Avranches, ce dimanche 13 août, pour rejoindre Saint-Martin-de-Landelles où les coureurs, comme à l'accoutumée, devront faire onze tours du circuit dessiné autour de la commune, avec notamment la mythique côte de la pigeonnière.

Cent-douze coureurs et seize équipes sont attendus, "avec encore un beau plateau cette année", sourit Benoît Lemonnier, co-président de l'association organisatrice. L'Ornais Guillaume Martin qui a terminé 10e de Tour de France 2023 est annoncé sur la ligne de départ tout comme Victor Lafay, le seul français vainqueur d’étape sur le Tour cette année.

Benoît Lemonnier, co-président du club olympique polynormande © Radio France - Lucie Thuillet

Attendus aussi, des enfants du pays comme Paul Lapeira ou Mikaël Chérel dont ce sera l'une des toutes dernières courses en tant que pro car il vient d'annoncer la fin de sa carrière pour la fin août.

L'élite française en juin

C'est un bon test pour les coureurs mais aussi pour tous les bénévoles avant les championnats de France de cyclisme sur route qui auront lieu dans le sud-Manche l'an prochain, du 20 au 23 juin 2024, avec un parcours qui reprendra en grande partie celui de Polynormande.

En cette fin de semaine, organisateurs, commerçants, bénévoles, tous étaient à pied d'oeuvre pour préparer cette Polynormande 2023, avec déjà dans un coin de la tête de ce grand rendez-vous l'an prochain.

Une organisation bien rôdée

On est en train de poser près de 1500 barrières, le long du circuit. L'an prochain, il y en aura encore plus ! Et puis on le fera deux fois dans l'année !" lancent Edmond et Michel. "On est tellement habitué avec la Polynormande que... même pas peur !", poursuit en souriant, Benoit Lemonnier.

Les bénévoles mettent en place plus de deux kilomètres de barrières dans le bourg de Saint-Martin-de-Landelles © Radio France - Lucie Thuillet

C'est une bonne mise en jambes pour l'an prochain, poursuit Sandrine Hemery, gérante du bar-tabac. Elle a déjà réservé le matériel et les tonnelles pour juin prochain. En attendant, elle se concentre sur cette Polynormande 2023 : "J'ai refait une commande de tabac. Les boissons sont prêtes, il n'y a plus qu'à !"

Dans les commerces de Saint-Martin-de-Landelles aussi, on se prépare avant cette Polynormande 2023. © Radio France - Lucie Thuillet

Même esprit serein dans le restaurant en face de Bruno Trochon : " Là, on prépare les verrines, on fait appel à des amis pour monter les tonnelles. La Polynormande, après le championnat de France, ca va être une autre paire de Manche. On attend beaucoup de monde." Lui a déjà cherché du personnel pour l'an prochain, il compte mobiliser également une bonne partie de la famille. Heureusement, dit-il, les championnats de France de l'avenir, qui se sont déroulés ici en 2022, ont été un bon échauffement.