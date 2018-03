Mont-de-Marsan, France

Il s ‘agit d’une course de bon niveau de 1ère catégorie régionale avec quelques professionnels d’envergure, 145 kilomètre autour de Mont-de-Marsan.

A la mémoire de Luis Ocaña, ancien sociétaire du Stade Montois et vainqueur du Tour de France 1973 et du tour d’Espagne 1970, cette Primevère est en fait le premier rendez-vous sérieux sur route de la saison dans le Sud-Ouest. Une épreuve de référence qui été marquée dans le passé par les victoires de coureurs comme Didier Rous, Pascal Deramé, Blel Kadri tous pédaleurs patentés des classiques du circuit professionnel. Le tracé est exigeant, 145 bornes au départ de Mont- de- Marsan par l’avenue de St Sever, la cote de Péré et le Cap de Gascogne. Puis les bosses de Chalosse, usantes, avec Bastenne, Gaujacq et Cazalis enchainées, mais aussi St Aubin, Serres- Gaston , St Loubouer, du casse pattes, et les exercices ardues des montées courtes mais nerveuses et éprouvantes ou encore les ascensions les plus dures de la course, cotes de Montgaillard, Vielle Tursan et Aubagnan . Des grimpées certes courtes mais usantes surtout avec le vent de travers le plus souvent. C’est généralement là que se joue la course. Le retour vers la préfecture se fait par Grenade avec le long faux plat de Maurrin et le zeph de face. Pujo- Le - Plan et Bougue, final roulant et arboré enfin pour l’arrivée en montée face au foyer Majourau. Un circuit qui toute proportion gardée peut s’apparenter aux épreuves flandriennes.

Ocaña, Tour de France 1973 pour le montois © Maxppp - EFE

Départ 15h45. Arrivé prévue vers 17h15. En marge de cette course, épreuve du Grand Prix minimes, 35 kilomètres en boucle dans Mont-de- Marsan avec départ à 14h30