Cyclisme: la reprise pour Julian Alaphilippe sur les routes de Provence

Il ne gagnera peut-être pas d'étape sur les routes provençales, quoique, avec Julian Alaphilippe tout est possible. Ce Tour de la Provence est d'abord une course de rentrée, qui doit permettre au champion du monde de se tester. Malgré une préparation méticuleuse, un bon stage en Espagne pour assurer la cohésion d'équipe, l'entraînement ne remplace pas la course. D'autant plus que Julian Alaphilippe a longtemps conservé une douleur au poignet droit, qu'il s'est fracturé lors de sa chute au Tour des Flandres il y a quatre mois. Il a besoin de se rassurer sur ce point et de voir qu'il peut tirer normalement sur son guidon.

Les années précédentes, Julian Alaphilippe reprenait hors de France. Il avait pris l'habitude de disputer le Tour de San Juan en Argentine et le Tour de Colombie. Et d'y remporter ses premières victoires de sa saison. Il change de cadre et d'ambiance pour cette reprise, sur une course entre mer et arrière-pays.

Programme gagnant

Ses objectifs sont ailleurs, un peu plus tard dans la saison. Cela commencera en mars et avril avec les classiques italiennes et belges. Monuments, ardennaises ou flandriennes, quelque soit la course, Julian Alaphilippe sera très attendu et surveillé. Il a l'habitude mais cela risque d'être encore plus important cette année avec son maillot arc en ciel de champion du monde sur les épaules.

Une saison qui sera forcément gagnante pour Julian Alaphilippe puisque, à supposer que cela se passe mal sur le vélo, ce que personne n'espère, il gagnera de toute façon le plus beau titre: celui de papa. D'ailleurs sa compagne Marion Rousse est près de lui sur ce Tour de La Provence puisqu'elle est la directrice adjointe de la course.

Deux autres coureurs auvergnats participent à ce Tour de la Provence. Le premier est le TGV de Clermont-Ferrand, Rémi Cavagna, le coéquipier de Julian Alaphippe chez Deceuninck Quick Step. Le second est un petit nouveau dans le circuit Pro Tour, Romain Combaud. Ce clermontois est un partenaire d'entraînement régulier de Romain Bardet et son coéquipier dans sa nouveau équipe Team DSM (ex Sunweb).