Cyclisme : la Vuelta partira le 20 octobre d'Irun

Le meilleur pour la fin ? C'est ce qu'il faut souhaiter pour le Tour d'Espagne cycliste, qui va venir terminer le nouveau calendrier tronqué dévoilé ce mardi par l'Union cycliste internationale (UCI).

Le Vuelta, reprogrammé du 20 octobre au 8 novembre, s'élancera donc du Pays basque espagnol, à Irún, comme l'avaient annoncé ses organisateurs fin avril. La course ne comportera que dix-huit étapes. Elle passera par le Béarn, Laruns et le col d'Aubisque, avant une arrivée au col du Tourmalet le 25 octobre.

Cinq jours au Pays basque

Autre particularité de cette édition : elle s'élancera un mois après le Tour de France (29 août-20 septembre), et en pleine troisième semaine du Tour d'Italie, qui ne s'achèvera que le 25 octobre. Le Tour espagnol comptera donc six jours en commun avec le Giro italien, qui se déroulera du 3 au 25 octobre, selon le nouveau calendrier cycliste publié ce mardi par l'Union cycliste internationale (UCI).

à lire aussi Le grand départ au Pays Basque, l'interview du directeur de la Vuelta

"Nous devons essayer de tirer parti des possibilités que nous offre ce nouveau paradigme. Nous disposons d'une position optimale dans le calendrier et nous espérons bénéficier d'une participation exceptionnelle", a déclaré Javier Guillén, le directeur de la Vuelta. Il s'agira de l'édition la plus tardive de l'histoire de la course espagnole, qui n'avait jamais débordé au-delà du mois de septembre.