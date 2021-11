Cyclisme : le 74e Critérium du Dauphiné s'élancera d'Ardèche pour la toute première fois de son histoire

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Olivier Amrane, président du département de l'Ardèche et Bernard Thévenet, directeur du Critérium du Dauphiné ont présenté le grand départ de la course

C'est historique ! Pour la première fois depuis sa création en 1947, le Critérium du Dauphiné s'élancera d'Ardèche. Plus précisément, de la Voulte-sur-Rhône, le 5 juin 2022. "C'est très pratique parce que ce n'est pas loin de l'autoroute. Il y a possibilité de loger les équipes et l'organisation, ça représente 550 personnes à loger. Et puis l'arrivée à Beauchastel est une très très belle ligne d'arrivée", explique Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France et actuel directeur du Critérium du Dauphiné.

Laurent Wauquiez, Olivier Amrane et Bernard Thévenet lors de la présentation de la course © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Les cyclistes vont parcourir 192 kilomètres entre la Voulte-sur-Rhône et Beauchastel. "Il y a un départ de la Voulte, on fait 5 à 6 kilomètres en départ contenu, c'est-à-dire qu'il y a un départ fictif et un départ réel. Et après, la course est lancée, on va faire un tour dans la communauté de communes, après on revient à la Voulte, on repasse à Beauchastel et on refait une boucle de 60 km, donc _les gens pourront voir les coureurs trois fois_, une fois au départ, une fois au passage à Beauchastel et une fois à l'arrivée finale", détaille Bernard Thévenet.

Un beau parcours pour permettre aux coureurs de se tester, juste avant le Tour de France. "Le Critérium, c'est tout ce qu'on aime en termes d'émotion au Tour de France, avec les mêmes champions et les mêmes enjeux, mais avec la proximité et la convivialité en plus", remarque Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône Alpes venu présenter la course. "Avec _8 millions de spectateurs_, c'est le moment de montrer toute la beauté de l'Ardèche."