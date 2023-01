Cyclisme : le basco-béarnais Cyril Barthe fait sa rentrée avec sa nouvelle équipe Burgos BH

Le cycliste basco-béarnais Cyril Barthe fait son retour à la compétition. Le coureur, originaire de Sauveterre de Béarn et licencié à l'Aviron Bayonnais est au départ de la Tropicale Amissa Bongo, sur les routes du Gabon, du lundi 23 au dimanche 29 janvier. Première compétition de l'année avec sa toute nouvelle équipe Burgos-BH. Après un hiver, décidément bien mouvementé pour le cycliste, qui a dû faire face à la disparition de son équipe.

Début décembre, en effet, Cyril Barthe apprend la dissolution de l'équipe bretonne B&B Hotels-KTM, avec laquelle il roulait depuis 3 ans. J'avais encore une année de contrat, donc ça a perturbé un peu tous les plans. Mais bon, une fois l'annonce digérée, j'ai pris les devants, le plus vite possible, pour chercher une nouvelle équipe et pour pouvoir m'exprimer pleinement en 2023.

Essayer "d'enfin lever les bras"

Cette solution de repli, le cycliste basco-béarnais, va la trouver chez Burgos BH . Une équipe espagnole de Continentale, la deuxième division. Ce qui fait que je retrouve aussi Ruben Perez, mon ancien directeur sportif de chez Euskadi Murias. J'aurais donc des repères avec notamment Damien Garcia, le Français qui est directeur sportif là-bas. Autant de gens sur qui compter. C'est très important.

Pour quels objectifs ? "C'est une équipe qui fait beaucoup de courses, il va falloir être très régulier pendant la saison 2023. Pour ma part, je veux aller chercher des résultats, et pourquoi pas cette fameuse victoire que j'attends toujours dans le milieu professionnel. J'aurais des ouvertures. L'équipe sera aussi là pour m'épauler, pour essayer de lever enfin les bras."

Pas de Tour de France en 2023

Seule déception pour Cyril Barthe : il ne participera pas au Tour de France 2023, son équipe ne faisant pas partie des formations qui prendront le départ. "Des fois, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, même si, ç'aurait été vraiment magique. Avec notamment un passage à Bayonne qui m'aurait tenu énormément à cœur. Mais c'est comme ça. Il va falloir aller de l'avant. Je vais le regarder quand même avec plaisir sur le canapé et puis on verra dans les années à venir."

La Grande Boucle, qui partira de Bilbao le samedi 1er juillet, et dont la 3e étape s'achèvera sur les bords de Nive à Bayonne . Il manquera aussi le départ de la 14e étape donné à Sauveterre , sa ville natale.