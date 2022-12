Cyclisme : le Basco-Béarnais Cyril Barthe rejoint Burgos BH après la disparition de son équipe

Un nouveau départ pour Cyril Barthe. Le cycliste Basco-Béarnais, qui s'était retrouvé sans équipe après la disparition de B&B Hotels , pour laquelle il courait depuis deux ans, a retrouvé un nouveau point de chute pour la prochaine saison, et chez les pros. Le natif de Sauveterre-de-Béarn, licencié à l'Aviron Bayonnais, s'est engagé avec l’équipe espagnole BH Burgos, pour une saison.

Un an en Continental

L’équipe Burgos BH, est basée dans la province du même nom. Elle évolue en Continental, la deuxième division mondiale. Un classement qui permet à la formation de s'assurer quasiment chaque année un ticket d'entrée sur la Vuelta, le Tour d'Espagne.

Formé à l’UC Orthézienne, il a fait ses armes au sein de la Fundacion Euskadi après sa scolarité au lycée Cantau, à Anglet, avant de démarrer sa carrière professionnelle chez Euskadi Murias. C’est d’ailleurs de l'autre côté des Pyrénées qu'il avait remporté le titre de champion de France espoirs en 2018. Puncheur, rapide au sprint et capable de passer les bosses, Cyril Barthe fait office de coéquipier au profil intéressant. Il cherche encore à remporter son premier succès chez les pros. Il a participé au trois derniers Tour de France et à une Vuelta (2019).

"Convaincu que ça va être une bonne année"

Cyril Barthe : "Quand j'ai trouvé un accord avec Julio Andrés Izquierdo (manager général de l'équipe, ndlr), ça a été une grande joie. Burgos BH grandit année après année, avec un projet solide. Il y a l'ambition de continuer à progresser et cela pousse le côté sportif, pour chercher de meilleurs résultats. Je connais beaucoup de ceux qui vont être mes coéquipiers et je suis convaincu que ça va être une très bonne année".

Rubén Pérez, directeur sportif de Burgos BH : "Je suis très heureux de le retrouver, j'avais déjà croisé sa route plus tôt et je ne doute pas qu'il va renforcer l'équipe. C'est une grande fierté de l'avoir, il va nous apporter de la qualité. Nous avançons par petits pas, grâce aux ajouts et à l'engagement de ces nouveaux coureurs envers les objectifs de Burgos BH".