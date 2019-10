Cyclisme : le Basco-Béarnais Cyril Barthe signe chez Vital-Concept

Pyrénées-Atlantiques, France

La fin annoncée de sa formation basque, Euskadi Murias, posait la question de son avenir dans le circuit. Finalement, Cyril Barthe a fait le choix de s'engager avec Vital Concept - B&B Hôtels pour les deux prochaines saisons. Le puncheur basco-béarnais, âgé de 23 ans, s'est montré à son avantage sur le dernier Tour d'Espagne, avec deux arrivées dans les dix premiers de l'étape, et une 86e place au classement général de la Vuelta, pour sa première participation. Le coureur a notamment multiplié les échappées et a livré quelques bons sprints.

En 2018, il avait été sacré champion de France espoirs. Pour franchir un cap sportif, le coureur va donc espérer désormais que son équipe soit invitée sur le Tour de France. Vital Concept évolue en Continentale-Pro, comme Euskadi-Murias.

"J'arrive pour apprendre, explique-t-il sur le site internet de sa nouvelle équipe. Je n'ai connu qu'une équipe, Murias, qui courait essentiellement en Espagne. En France, cela frotte beaucoup plus et j'ai besoin de progresser à ce niveau. Je grimpe pas mal, sprinte plutôt bien et dois poursuivre ma découverte du haut niveau [...] je veux continuer de me découvrir, donner le meilleur et, si possible, plusieurs fois lever les bras."