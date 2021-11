Cyclisme : le coureur basque Omar Fraile signe chez Ineos Grenadiers

Le puncheur-grimpeur Omar Fraile (31 ans) poursuivra sa carrière chez Ineos Grenadiers. Lui qui portait les couleurs d'Astana-Premier Tech depuis trois ans a signé jusqu'en 2023 avec la formation britannique. Le coureur basque, originaire de Santurtzi en Biscaye y tiendra surtout un rôle de coéquipier. Tout du moins, c'est comme ça qu'il est présenté par sa nouvelle formation : "un coéquipier toujours fidèle". Le directeur adjoint de sa nouvelle équipe dit même de lui qu'"il a montré à maintes reprises sa polyvalence en tant que coureur cycliste et sa volonté d'aider et de montrer un soutien indéfectible à ses coéquipiers" pour des leaders comme Egan Bernal, Richard Carapaz, Adam Yates ou Geraint Thomas.

Champion d’Espagne cette année, Fraile a décroché sept victoires professionnelles dont une victoire d’étape sur le Tour de France en 2018 et une sur le Tour d’Italie en 2017. Il a également remporté deux fois le classement du meilleur grimpeur de la Vuelta, le Tour d’Espagne (2015 et 2016). Sans oublier, une victoire dans le Tour du Pays basque en 2018 sur la 5e étape entre Vitoria et Eibar. "Gagner sur l'Itzulia, ma course à domicile, devant ma famille et mes amis, c'est quelque chose que vous n'oubliez pas non plus."

