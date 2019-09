Tour d'Espagne : Cyril Barthe et Bruno Armirail font leur bilan

Leur classement respectif – 86e pour Cyril Barthe et 91e pour Bruno Armirail – importe peu aux deux jeunes coureurs, qui voulaient avant tout boucler cette Vuelta, pour leur première participation à un grand Tour. Avec chacun des bonnes journées et des moments de gestion de l'effort, ils racontent ce qu'ils vont en garder pour la suite de leur carrière.

Cyril Barthe, Euskadi-Murias, 86e en 86 heures 38 minutes et 50 secondes (+ 3h 31min 36sec)

"Objectif majeur rempli de terminer, en essayer d'être offensif et de remplir les consignes de l'équipe. Je fais deux top 10, plus une 11e place, je ne m'y attendais pas forcément mais ça m'a mis en confiance dès le début du Tour, et pour ça c'est satisfaisant. J'ai découvert la gestion de l'effort, la réaction de mon corps sur trois semaines de course... Chaque effort se paye cash le lendemain ! Je retiens aussi la chance avec le chrono et St Palais d'avoir eu deux étapes presque à la maison, deux journées exceptionnelles avec des personnes pour me soutenir que je ne pensais pas... je le retiendrai toute ma vie... Ça donne forcément envie d'en refaire et d'aller plus haut".

Bruno Armirail, Groupama-FDJ, 91e en 86 heures 45 minutes et 18 secondes (+ 3h 38min 4sec)

"Déjà content d'être arrivé, c'était l'objectif au départ il y a trois semaines. Après, quand on passe près de la victoire, c'est dommage de ne pas faire mieux, mais ce n'est que mon premier grand Tour... Je suis dans une première échappée, on se joue la victoire et je fais 5e, dans une autre où je suis les leaders ont gagné, et puis dans une autre échappée encore, c'est Cavagna qui gagne, et j'étais dans le bon groupe au départ... C'est sûr que je suis passé près, mais bon, j'ai pas gagné ! Il y a le contre-la-montre aussi, en début de deuxième semaine, faire 12e, ça montre que j'avais bien récupéré, je suis assez content de ça, surtout à la maison où il y avait pas mal de monde au bord de la route... Un top 15 sur un chrono du World Tour c'est pas mal. Et puis j'ai appris qu'il fallait gérer, savoir finir avec le gruppetto sans se dire que le lendemain ça sera fini. J'ai appris aussi que les leaders arrivent à être en forme en troisième semaine quand nous on commence à fatiguer !"