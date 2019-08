Cyclisme : le Belge Sten Van Gucht remporte le Tour de Côte-d'Or 2019

Ce dimanche avait lieu la dernière étape du Tour de Côte-d'Or 2019. Le Belge Sten Van Gucht remporte cette édition et devance Jérémy Cabot du Sco Dijon.

C'est Sten Van Gucht qui a remporté la course.

Châtillon-sur-Seine, France

Le Belge Sten Van Gucht (Villefranche) remporte le Tour de Côte-d'Or 2019. La quatrième et dernière étape, pluvieuse, s'est tenue ce dimanche entre Dijon et Châtillon-sur-Seine (151,8 km).

C'est le coureur Mickaël Guichard (Pro Immo) qui l'a remporté.

Le local de l'étape, Jérémy Cabot, termine sixième au classement général, à 1:05. Un peu de déception pour ce coureur du Sco Dijon qui avait endossé le maillot jaune à l'issue de la deuxième étape.

"Je suis fatigué et un peu déçu... Jusqu'au bout j'espérais jouer la gagne au général" Jérémy Cabot

Le natif de Troyes pouvait pourtant compter sur un Tour de Côte-d'Or totalement acquis à sa cause. "C'est vrai que ça fait plaisir, il y a beaucoup de monde que l'on connaît sur le bord de la route", sourit le cycliste. "Et puis tous les supporters du Sco Dijon sont là... J'entendais des "allez Jérémy !" venus de partout. Forcément ça nous booste quand on est sur le vélo !"

Le reste des résultats :

- Tao Quemere (Villefranche) termine deuxième.

- Yannick Martinez (Guidon chalettois) prend la troisième place.

- Alexandre Delettre (Villefranche) remporte le maillot de meilleur grimpeur.