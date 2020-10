Cyclisme : le Berrichon Julian Alaphilippe au départ du Tour des Flandres

Ce devrait être sa dernière course de la saison. Il faudra donc en profiter. Julian Alaphilippe est au départ du Tour des Flandres, ce dimanche 18 octobre. Le cycliste berrichon va découvrir cette course d'un jour, qui est l'un des cinq Monuments de l'histoire de son sport. 243,3 kilomètres à parcourir entre Anvers et Audenarde, avec des secteurs pavés à franchir et des montées. Une épreuve très difficile.

à lire aussi Cyclisme : Julian Alaphilippe signe sa première victoire en arc-en-ciel

Sacré champion du monde de cyclisme en septembre, Julian Alaphilippe a déjà fait honneur à son magnifique maillot arc-en-ciel en remportant la Flèche Brabançonne. Sur Twitter, le Berrichon s'est dit "zen" au moment d'aborder cette course. Mais l'esprit de compétiteur du natif de Saint-Amand-Montrond n'est jamais très loin.

"Nous avons une équipe forte et motivée. Pour Julian, ce sera sa première participation au Tour des Flandres. Il aura Dries à ses côtés pour l'aider. On verra comment les choses se passent en course. Nous avons aussi d'autres coureurs qui peuvent jouer un rôle important", Tom Steels, directeur sportif d'Elegant-Quick Step