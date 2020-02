Cyclisme : le Boulonnais Alexys Brunel remporte la première étape de l'Etoile de Bessèges

Deuxième course chez les professionnels... Et première victoire. A 21 ans Alexys Brunel, originaire de Boulogne-sur-Mer, vient de remporter la première étape de L'Etoile de Bessèges, une course à étape dans le sud de la France. Il endosse le maillot de leader.