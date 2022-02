Cyclisme : le Breton Jean-Louis Le Ny remporte la 47e édition de l'Essor basque

L'Essor basque s'est terminé ce dimanche à Mauléon par une victoire de Jean-Louis Le Ny, qui s'offre aussi le classement général pour sa deuxième participation à la course cycliste.

Jean-Louis Le Ny a remporté au sprint la 5e étape et termine en tête du classement général de cette édition 2022.

Une victoire au sprint au terme d'une échappée de plusieurs kilomètres. Après avoir terminé à la seconde place à Saint-Jean-Pied-de-Port la veille, Jean-Louis Le Ny s'est offert la dernière étape et une première place au classement général de l'Essor Basque 2022 dimanche 13 février à Mauléon.

Le Breton a géré les derniers kilomètres pour ne pas perdre sur le fil comme samedi lors de la Ronde du Pays basque. "Je l'avais vraiment en travers de la gorge, avoue le jeune champion. Donc là, quand on est sorti à quatre, je savais que j'avais plus rapides que moi au sprint. Il fallait que je vire en tête. Je n'ai pas du tout freiné pour vraiment créer l'écart et ça l'a fait."

Jean-Louis Le Ny commence sa saison par une victoire en terres basques, par une course référence, "de nombreux bons coureurs qui sont chez les pros" l'ont gagnée. "C'est toujours bien de l'avoir dans son palmarès"

À 24 ans, le tout nouveau vainqueur de l'Essor basque a déjà été contacté l'année dernière par une équipe professionnelle. Il va tenter de briller à la Coupe de France, pour décrocher, qui sait, un contrat chez les grands d'ici la fin de la saison.

Le Top 3 du classement général

Jean-Louis Le Ny (WB-Fybolia Morbihan), 59 pts Olivier Knigt (AVC Aix-en-Provence), 58 pts Romain Campistrous (Occitane CF), 47 pts

