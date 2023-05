Cyclisme : le Britannique Mark Cavendish prendra sa retraite à l'issue de la saison

Une légende du cyclisme va tirer sa révérence. Le Britannique Mark Cavendish mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison, a-t-il annoncé ce lundi lors d'une conférence de presse pendant la 2e journée de repos du Tour d'Italie, à Coccaglio, en Lombardie. Le coureur de l'île de Man, qui a fêté dimanche ses 38 ans, s'est fixé comme ultime objectif de remporter en juillet une 35e victoire d'étape sur le Tour de France et battre ainsi le record qu'il partage actuellement avec le Belge Eddy Merckx.

Un des plus beaux palmarès du cyclisme

Champion du monde en 2011, vainqueur de Milan-San Remo en 2008, l'ancien pistard présente un des plus beaux palmarès de son sport : il a remporté au total 161 victoires dans sa carrière, 34 dans le Tour de France, seize dans le Giro (Tour d'Italie) et trois dans la Vuelta (Tour d'Espagne), ainsi que le classement par points des trois grands Tours. Il n'a pas encore levé les bras cette saison, mais reste compétitif, comme le montre sa troisième place acquise lors de la 11e étape du Giro. "Au début de ma carrière, on m'a demandé ce que je voulais, a-t-il déclaré cet hiver à la Gazetta dello Sport*. J'ai répondu que s'il existait un livre avec tous les plus grands cyclistes, je voulais y être, peu importe à quelle place".*

Après le projet avorté de signer avec la formation B&B Hotels, qui a disparu faute de trouver un parraineur, Cavendish avait rejoint cet hiver l'équipe Astana où son ancien coéquipier Alexandre Vinokourov, devenu manager de l'équipe kazhake, lui a tendu la main.

Deux autres figures du peloton ont déjà annoncé leur retraite pour la fin de la saison : le Slovaque Peter Sagan et le Français Thibaut Pinot .