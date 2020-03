Cyclisme : le Brivadois Romain Bardet sera bien au départ de Paris-Nice dimanche

L'équipe AG2R La Mondiale ayant renoncé à disputer les courses prévues au mois de mars en Italie pour cause de coronavirus, l'Auvergnat a officialisé ce jeudi sa participation à la course au soleil qui s'élancera dimanche des Yvelines.

Romain Bardet avait mis la grande botte à son programme mais l'épidémie de Covid-19 a plongé l'Italie dans le confinement. les Strade Bianche, qui devaient se disputer ce samedi, ont été annulées. La même décision pourrait être prise pour Tirreno-Adriatico la semaine prochaine (du 11 au 17 mars). De toute façon, son équipe AG2R La Mondiale a annoncé qu'elle renonçait à aligner ses coureurs sur les routes transalpines. Tant mieux pour les supporters du champion brivadois qui vont pouvoir l'applaudir sur le Paris-Nice, dont le départ sera donné dimanche depuis Plaisir dans les Yvelines.

Avec l'accord de l'UCI, chaque équipe accueillera huit coureurs au lieu de sept. 19 équipes disputeront la course au soleil qui empruntera notamment les routes bourbonnaises. Le départ de la 5e étape aura lieu à Gannat dans l'Allier pour arriver à la Côte Saint-André (Vienne). Le peloton passera par le col du Beaulouis, direction le Forez en traversant les communes de Saint-Just-en-Chevalet, Saint-Germain-Laval, Poncins, Feurs puis Bellegarde-en-Forez.

C’est avec plaisir que je disputerai Paris-Nice pour la sixième fois de ma carrière - Romain Bardet

Romain Bardet va donc courir quasiment à domicile et ses supporters altigériens n'auront pas un gros trajet à faire pour l'encourager. Le Brivadois a commenté avec lucidité ce chamboulement de programme sur le site officiel de sa formation :

"La décision de la direction générale de l’équipe AG2R La Mondiale de ne pas participer aux courses italiennes est la plus adéquate au vu des événements des dernières semaines car nous devons tous être très vigilants et concernés par la situation sanitaire internationale.J’aurais aimé participer à ces deux courses italiennes que j’apprécie mais c’est avec plaisir que je disputerai Paris-Nice pour la sixième fois de ma carrière au sein d’une équipe ambitieuse. Ma cinquième place au classement général en 2019 m’avait réconcilié avec une épreuve qui ne m’avait jamais vraiment souri par le passé. Je n’ai certainement pas le même niveau de forme, ni la même préparation que l’an passé du fait des deux dernières semaines agitées avec la naissance de mon fils mais mes dernières prestations sont encourageantes pour la suite de la saison et j’aurai à cœur d’œuvrer collectivement à la réussite de l’équipe qui aura de nombreux atouts pour briller."